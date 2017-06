Toliara : Un opérateur économique attaqué : 12 millions volés

Belitsake, près d’Analamisampy 107km RN9 tout goudronné et récemment inauguré par le président Rajaonarimampianina. Il est à peine 18h45, ce samedi 24 juin, Kassam, un opérateur économique, venait de rentrer du « jour de marché » de Soahazo. Il avait fait une assez bonne recette. Soudain il entend des coups de feu. Il n’a pas senti la balle lui traversant le bras droit, quand quatre individus pénètrent dans sa chambre, et le frappent à coups de gourdin en vociférant « l’argent ». Les agresseurs avaient des bandeaux sur la tête. Il faisait si sombre que Kassam ne pouvait pas distinguer les bandits. Sa femme et ses enfants avaient déjà pris la fuite et alerté le voisinage. Il entendait nettement ses voisins, mais personne ne pouvait intervenir par peur. Kassam a dû obtempérer : 12 millions d’ariary, la recette du jour. Pendant que Kassam se fait soigner à l’Hôpital de Mitsinjo, Toliara, il vient d’apprendre que le Dinabe fait son travail (convention entre habitants d’une localité pour pourchasser les malfaiteurs). Les voleurs sont traqués du côté d’Ankililoake, 70 km RN9. C’était à prévoir, les voleurs n’étaient pas des professionnels. Ces agresseurs auront, certainement, du fil à retordre.

Charles RAZA (correspondant à Toliara)