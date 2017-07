Ambohimandroso : Un taxi-brousse fait une embardée en traversant un pont

Hier, les passagers d’un minibus taxi-brousse de la coopérative MAMI opérant sur la ligne Fianarantsoa-Antananarivo ont frôlé le pire. Vers 4 heures du matin, ce véhicule a subi un accident grave à Ambohimandroso. Il a fait une embardée au niveau du pont déjà bien connu pour être le théâtre de plusieurs accidents. S’il y a eu plusieurs blessés, heureusement l’on ne déplore aucun décès. Par miracle, la majorité des passagers, des enfants, seul l’un d’entre eux a été blessé.

Selon les témoignage de l’une d’entre eux figurant parmi les blessés évacués d’urgence à l’HJRA d’Antananarivo, le taxi-brousse est parti de Fianarantsoa vers 19 heures. Le voyage s’est déroulé sans problème « Sa conduite a été sans reproche et nous roulions en file indienne, comme selon les directives des forces de l’ordre ».

Cette passagère, mère de famille, de continuer « l’accident s’est produit lors de la traversée du pont, nous roulions au ralenti en fin du convoi, quand subitement le véhicule a viré à gauche et a fauché le garde-fou pour finir sa course sur un talus au- dessous du pont ». Puis la voiture s’est couchée sur le côté où se trouve la portière, enfermant ainsi les passagers. Le chauffeur a pu s’en tirer en premier et évacuer les autres voyageurs jusqu’à l’arrivée des secours. Les blessés ont été amenés à Ambatolampy où ils ont reçus les premiers soins ».

TM/MR