Insécurité sur la RN7 : Accord entre la gendarmerie et les transporteurs

Enfin, les doléances des transporteurs des voyageurs opérant sur la RN7 portant sur la nécessité de la prise de mesures d’urgence pour mettre fin aux attaques des taxis-brousse qui a pris de l’ampleur ces derniers temps, ont été écoutées. Hier, des hauts responsables de la gendarmerie et de l’Agence des Transports terrestres (ATT), des représentants des coopératives de transports et des chauffeurs de taxis-brousse desservant cet axe se sont réunis au Toby Ratsimandrava pour résoudre ce problème. Rapportant la résolution sortie de cette rencontre, Gal Anthony Rakotoarison, directeur général de la Sécurité au sein du commandement de la gendarmerie nationale a déclaré à la presse qu’une nouvelle stratégie de sécurité a été élaborée et cela devra être appliqué à partir de ce samedi. En effet, l’association des chauffeurs desservant l’axe sud à la gare routière « Fasan’ny Karana » a renoncé à l’ultimatum de 48 heures qu’elle a lancé le 19 juillet. Selon les explications, cette stratégie dont le Gal Anthony Rakotoarison s’est abstenu de dévoiler les détails, a été inspirée de celle déjà appliquée sur la RN35 (Antananarivo-Morondava) et qui a déjà prouvé son efficacité. Parmi les mesures à mettre en œuvre figure la réquisition des gendarmes pour escorter le convoi tout au long de la route depuis le départ jusqu’à la destination finale. Pour ce faire, les coopératives se chargent de l’indemnité des gendarmes affectés à cette mission qui devront être équipés d’un moyen de communication.

T.M.