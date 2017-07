Andraisoro : Tirs en rafale dans la soirée, 1 mort et deux blessés

Le quartier d’Andraisoro était le théâtre de fusillades meurtrières hier vers 19 heures. Des bandits dont le nombre reste à déterminer auraient sévi dans la localité pour attaquer le domicile d’un particulier situé non loin du bureau du « fokontany ». Selon le témoignage du propriétaire qui s’est plaint d’être emprisonné dans sa maison au moment de l’attaque, les assaillants auraient tiré en rafale pour intimider les environs. L’information émanant de la police a fait un bilan de deux blessés et 1 mort. Les victimes auraient été des passants que les bandits ont croisés dans les parages. Selon toujours les informations, des policiers du commissariat de la Sécurité publique d’Antaninandro ont débarqué sur les lieux quelques minutes plus tard, mais les malfaiteurs ont déjà pris la fuite.

T.M.