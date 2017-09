Bemahatazana : Nohodidinin’ny 50 mitam-basy ny tranon’ny ben’ny tanàna

Tsy afa-nivoaka ny tranony satria nandrasan’ny 50 lahy mitam-piadiana. Ny feom-basy amin’io mirarakopana tao ivelany. Tsy vitan’izay fa mbola nampihorohoroina tamin’ny tabataba : « mivoaha ianao ry ben’ny tanàna fa hataonay kitoza ». Izany no niainan’io olom-boafidy io omaly maraim-be, nanomboka tamin’ny roa ora sy sasany. Tao Bemahatazana, fokontany eo anivon’ny kaominina ambanivohitra Tsiroanomandidy, no nitrangan’izany. Tsy afa-nanoatra ihany koa ny zandary satria nohodidinin’ny naman’ireo dahalo ireo hatrany ny birao nisy azy ireo. Midika izany fa an-jatony tany ny isan’ireo mpanafika. Izany no natao dia mba nentin’ireo jiolahy nanamora ny fandrobany ny biraon’ny Cecam tao an-toerana. Vola mitentina 19 tapitrisa ariary no lasa tao, raha araka ny fanampim-panazavana azo tany an-toerana. Matetika mivoaka ny ben’ny tanàna ary miara-manenjika ny dahalo amin’ny zandary sy ny fokonolona rehefa misy ny fandrobana sy halatra omby. Raha ny fijery ny raharaha dia efa fantatr’ireo olon-dratsy izany ka nahatonga azy ireo nanao paik’ady : nohodidinina ny tranony ary torak’izany ihany koa ny biraon’ny zandary. Tsy nisy na inona na inona azo natao ary na ny olona aza dia samy nanidy trano avokoa noho ny habetsahan’ireo dahalo sy ny firefodrefotry ny basy nampiasain’izy ireo. Tsy vao voalohany ity ben’ny tanàna ity no niharan’ny herisetran’ny jiolahy. Efa nisy fotoana koa ny fiarany, izay sady nitondràna zandary, no voatifitra teo amin’ny fitaratra, nandritra ny fanarahan-dia. Midika izany fa miady aman’aina hatramin’ny olom-boafidy any amin’ny tontolo ambanivohitra, noho ny hafitsoky ny jiolahy. Tsiahivina fa vao omaly koa no nivoaka lahatsoratra an-gazety ny fisian’ny asan-dahalo tao Talata-Miarinarivo, mbola eo anivon’ny kaominina ambanivohitra Tsiroanomandidy koa. Tamin’io dia nodoran’ireo olon-dratsy ny trano miisa 20 ary nalaina takalon’aina ny vehivavy iray. Ireo tranga roa ireo dia manazava fa mirongatra ny asan-dahalo ao amin’ny faritr’i Bongolava ary mihoatra ny loha tanteraka ny ataon’ny jiolahy.

