Vol au numéraire à la BNI : « Une révolte aux employeurs »

Il a décidé de se rendre à la brigade criminelle, la section de la police qui s’est chargée de l’affaire. Yves, l’agent de la banque BNI qui a détourné la somme de 440 millions d’ariary a fini par se rendre à ANosy. De sources concordantes, durant son audition, il aurait avoué qu’il a fait l’acte en guise de révolte envers ses supérieurs hiérarchiques. Les mêmes sources d’indiquer que Yves a dénoncé dans son procès-verbal qu’il a détourné la somme de 140 millions d’ariary et non le montant suscité. Il attend sa présentation au parquet vers le début de cette semaine, si aucun prolongement de garde à vue ne sera requis par les enquêteurs. Pour un petit rappel, l’homme a accompli un crime presque parfait le 11 août dernier. Le quadragénaire a profité de l’heure de déjeuner ou encore l’absence de ses collègues pour embarquer le butin dans sa voiture de marque Renault Clio. Un vol parfait puisqu’il n’a laissé aucune trace à l’instant. Après l’enquête de la brigade criminelle, tous les indices indiquaient sur lui. Le lendemain même, un avis de recherche à son encontre a été émis en large diffusion. La photo d’Yves Rivofanantenana Daniel Razakarivony figurait sur tous les commissariats et sa recherche a été officiellement lancée. Sa recherche a été toujours infructueuse pendant cinq semaines jusqu’au moment où (vendredi dernier), il a décidé de se rendre. Il est prêt à assumer les conséquences de son acte mais il a dénoncé, a-t-on appris de source auprès la police, qu’il aurait fait cet acte en guise de réponse à ses supérieurs hiérarchiques. En outre, la personne aurait dit que la somme volée ne correspond pas aux faits. « 140 millions d’ariary et non 440 million comme annoncée par la partie civile » a-t-on appris de nos sources. En tout cas, le mal est fait et il est responsable de ses actes. Yves sera prochainement présenté devant le ministère public pour vol de numéraire avec un préjudice qui s’élevait entre 140 et 440 millions d’ariary. Une somme qui, en matière économique, constitue déjà un crime. Il risque gros, en matière judiciaire, mais en d’autres termes, ses propos révoltants seraient susceptibles d’être matière à réflexion aux chefs dans le secteur privé…

D.R