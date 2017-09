Mahitsy : Tobin-drelijiozy nisy nandroba

Io indray ! Tobin-drelijiozy iray teny amin’iny faritra Mahitsy iny no lasibatry ny olon-dratsy indray, ny voalohandohan’ny herinandro lasa teo. Ny alina no nanaovan’ireo jiolahy ny asa ratsiny. Tsy nisy naheno, tsy nisy nahafantatra ny zava-niseho ireo tompon-trano raha tsy efa maraina vao nifoha. Tamin’izay vao fantatra fa nisy nanapitsoka ny varavarana ary nanjavona avokoa ireo entana rehetra lafo vidy tao amin’izany tobin-drelijiozy izany. Araka izany, tsy fantatra isa ireo olon-dratsy niditra tao amin’ilay trano ary tsy fantatra hoe tamin’ny firy izy ireo no tonga tao amin’ilay toerana. Na izany aza anefa dia tsy nisy naninona ireo tompon-trano tamin’izany fanafihana izany. Ny maraina nahitàna ireo tranga io moa ireo relijiozy no nampilaza tany amin’ny zandariam-pirenena. Teo no ho eo ihany dia efa nandeha ny fanadihadiana nataon’ireto farany, hikarohana ireo izay mety ho nahavanon-doza tamin’ity latsaka alina, nahalasibatra relijiozy ity.

