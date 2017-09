Toamasina : Mojize Raza condamné à 12 mois d’emprisonnement ferme

Enfin, le procès sur l’affaire opposant Mahomed Hassan Mojize Raza en tant que prévenu et Moise Roussanaly en tant que partie civile a eu lieu hier. A l’issue de l’audience, le Tribunal de première instance de Toamasina a condamné le prévenu à une confusion de peines de 12 mois d’emprisonnement ferme suivi d’un paiement de 1 ariary à titre de dommage intérêt à la partie civile. Le Tribunal a déclaré que le prévenu est coupable de coups et blessures volontaires ainsi que de violence et voie de fait. Le tribunal a publié ce verdict en statuant contradictoirement à l’égard de la partie civile, réputé contradictoire à prévenu en matière correctionnelle et en premier ressort. Ce qui signifie que l’absence du prévenu dans la salle de l’audience n’a pas du tout influencé le déroulement du procès. Rappelons que l’affaire remonte au mois de Mai lors d’une altercation qui s’est produite dans la cour d’un Mosquée dans la ville de Grand Port. Moise Roussanaly a porté plainte contre Mojize Raza pour l’avoir gratuitement insulté et frappé.

T.M.