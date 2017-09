Vols de bœufs dans le Sud : 12 « dahalo » abattus en quatre jours

Le nombre important des personnes tuées pour des vols de bœufs dans les milieux ruraux fait penser que cet acte de banditisme constitue un grand problème pour le pays. Les rapports sur les résultats des interventions de la gendarmerie recueillies auprès du service des relations publiques au Toby Ratsimandrava ont revelé que pendant quatre jours, du 23 au 26 Séptembre 2017, 12 « dahalo » ont été abattus durant des altercations entre les « mpanara-dia » et les « dahalo ». Ces chiffres ont été collectés dans cinq régions, à savoir Amoron’i Mania, Bongolava, Alaotra-Mangoro, Bongolava et Ihorombe. Les rapports ont montré que dans la plupart des cas, les malfaiteurs sont des personnes désespérées dans la mesure où ils risquent leur vie pour quelque chose de moindre importance. Dans la plupart des cas, ces bandits sont morts pour avoir dérobé pas plus de dix bovidés. Dans la région d’Ihorombe, à Menamaty-Iloto, deux sur les quatre « dahalo » qui ont sévi dans la localité sont tombés sous les balles des gendarmes. A Tsiroanomandidy, deux « dahalo » qui ont volé six bœufs ont tous été abattus lorsqu’ ils ont tenté de riposter face à leurs poursuivants. A Manandriana-Amoron’i Mania, deux sur 12 « dahalo » qui ont volé deux zébus sont tombés sous les balles des gendarmes. A Andilamena, dans la région Alaotra-Mangoro, deux des 10 « dahalo » sont morts pour avoir subtilisé dix bovidés. A Antsohihy, un « dahalo » a été abattu alors qu’ils étaient deux ayant dérobé deux bœufs. A Port-Bergé, un des deux bandits qui ont volé deux zébus a été tué. Ce qui est étonnant dans tous ces cas, c’est d’entendre que ces bandits de la brousse attaquent toujours avec des armes, particulièrement des fusils de chasse. Ces derniers dont le coût sur le marché est largement supérieur à la valeur de leur butin s’ils réussissent leur coup. Ce qui amène à s’interroger d’où viennent ces armes. Est-ce que ces « dahalo » sont des mercenaires ? Quel est l’objectif du commanditaire ?

T.M.