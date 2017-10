Antsirabe : Maty notsatohin’ilay reniny tamin’ny hety ny zanany

Trangan-javatra mampahonena no nitranga tao Mandaniresaka Antsirabe, ny faran’ny herinandro teo. Tovolahy iray, 25 taona, izay voalaza fa notsatohin’ny reniny tamin’ny hety no namoy ny ainy tao amin’ny hôpitaly ny sabotsy lasa teo. Fon-dreny tahaky ny ahoana loatra no dia mahavita izany zavatra izany ? Saika izay no teny am-bavan’ny olona rehetra. Araka ny fantatra tokoa, raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana dia toa hoe efa mpiady lava izy mianaka ireto. Mazàna dia miakatra foana ny feo ary ren’ireo mpiray tanana mihitsy izany, izay saika isan’andro. Voalaza ihany koa tetsy andanin’izay fa toa hoe somary maditra io tovolahy io, ka izay foana matetika no anton’ny fifamaliana. Saingy tamin’io fotoana io, andro alakamisy, toa nihoatra ny fefy ny fifamaliana ary tonga hatrany amin’ny fikasian-tanana. Nentin’ny fony tezitra loatra mantsy ilay renim-pianakaviana ka tsy nahatàna intsony ny tanany ka nandray zava-maranitra izay sendra azy. Niletra teo amin’ny tratran’ilay tovolahy ny hety, ary nitolefika moramora ity farany, tao anaty rà mandriaka. Voatery niditra an-tsehatra moa teo ireo mpiray vodirindrina sy ny fokonolona, niezaka nitondra ity naratra tany amin’ny hôpitaly. Ny sasany kosa avy hatrany dia nitondra ilay ramatoa tany amin’ny biraon’ny mpitandro filaminana. Ny sabotsy maraina lasa teo anefa dia fantatra fa tsy tana intsony ny ain’ilay tovolahy, noho ny rà betsaka efa very ary manginy fotsiny ny halalin’ny fery. Toa nahatezitra ireo fokonolona ny fandrenesana izany ary saika nitarika tamina resaka sakoroka teny an-toerana mihitsy. Soa ihany fa nisy ny fandraisana andraikitra teo amin’ireo mpitandro filaminana, niezaka nandamina ny raharaha tany an-toerana. Nilamina ihany izany nony farany. Mbola mitohy kosa ny fanadihadiana ataon’izy ireo mahakasika ity resaka vono olona ity.

m.L / Andry N.