Anjoma Toamasina : Lasan’ny jiolahy roa nitondra “p.a” ny vola be hividianana entana

Raha nangingina ny fanafihana mitam-pidiana teto Toamasina tato ho ato izay noho ezaka be nataon’ny mpitandro ny filaminana, dia niverina indray izany ny talata 10 oktobra tokony tamin’ny 08ora maraina tao Anjoma, teo akaikin’ity trano fisakafohanana malaza amin’ny lasopy iray eto Toamasina ity. Ny angom-baovao no nahalalana fa fanaon’ity ramatoa mpivarotra avy any Soanierana Ivongo ity isaky tonga eto Toamasina mandeha mividy entana, ny misakafo aloha ao amin’ity trano fisakafohanana malaza amin’ny lasopy ao Anjoma ity. Tsy nisy olana izany hatramin’izay saingy tamin’ny talata teo raha mbola teny ambony posy ity ramatoa ity, dia notafihana jiolahy roa nitondra basy “P.A” sy nanao taingin-droa tamina moto scooter ny tenany, ka lasa tamin’izany ny vola be manodidina ny 05 tapitrisa ariary tao anatin’ny poketrany izay saika hividianana entana hamidiny any Soanierana Ivongo. Vao nahazo ny vola anefa ireto jiolahy roa ireto dia nitsoaka, niezaka ny niantso vonjy ity ramatoa ity fa tsy nisy sahy namonjy azy ny olona noho basy teny an-tanan’ireto jiolahy ireto. Raha nanontaniana mikasika ity raharaha ity ny mpitandro ny filaminana dia nilaza fa tsy nametraka fitoriana teo anivon’izy ireo ity ramatoa avy any Soanierana Ivongo ity; na izany tsy niraviravin-tanana izy ireo fa nanokatra fanadiadiana ka fantatra tamin’izany fa avy any Soanierana Ivongo no niandoha ny raharaha noho ny olana ara-piaraha-monina, saingy teto Toamasina vao notanterahana ny fanafihana mitam-piadiana…

Malala Didier