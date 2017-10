Alarobia Amboniloha : Mpanampy nangalatra sy nitsoaka niaraka tamin’ny basy

Voasambotra ihany rehefa ela nifanjehana tamin’ny pôlisin’ny boriborintany fahavalo etsy Analamahitsy sy ny tompon-trano ny lehilahy, mpiasa tao amina tokantrano iray tetsy Alarobia Amboniloha. Ity farany dia voarohirohy ho nangalatra tao amin’io tokantrano io ny volana febroary lasa teo. Izy sy namany maromaro no voalaza fa nahavanon-doza. Lasa tamin’io fotoana io moa ny vola sy ny entana tao an-trano, izay tombanana ho any amin’ny 50 tapitrisa ariary tany ho any, niaraka tamin’ny basy poletan’ny tompon-trano. Nanomboka tamin’izay fotoana izay ny fikarohana ity mpiasa ity sy ny namany. Araka ny fanazavàna azo dia efa nisy voasambotra ny sasany tamin’ireo namany ary efa nalefa eny Antanimora. Ilay ati-doha kosa tamin’io fotoana io mbola nifampitadiavana eran’ny faritra. Tany amin’iny faritra Antsirabe iny no fantatra fa nandehanan’ity farany, raha ny fanazavàna azo hatrany. Nidina avy hatrany tany an-toerana ireo tompon’andraikitry ny filaminana ary dia tratra tany tokoa ity tovolahy ity. Izy, izay niantrano tao amin’ny rainy. Niara-nosamborina moa ireto farany ary nentina taty an-drenivohitra natao famotorana, ny sabotsy lasa teo. Marihana fa mbola tratra tany aminy ilay basy poleta nangalariny tao amin’ilay tokantrano, izay efa naverina tamin’ny tompony moa. Omaly no nentina teny anivon’ny Fampanoavana izy mianaka ireto : ny rainy izay noraisina ho mpiray tsikombakomba taminy, raha ny fanazavàna azo.

m.L