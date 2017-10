Association humanitaire Babakoto-France : Don d’un ordinateur portable à la brigade de gendarmerie d’Ivato-centre

L’association humanitaire Babakoto-France, lors de sa visite dans la commune rurale d’Antoetra-Zafimaniry , district d’Ambositra, le 11 octobre dernier, durant l’inauguration de l’adduction d’eau et du panneau solaire, a profité de l’occasion pour offrir gracieusement un ordinateur portable à la brigade de gendarmerie d’Ivato-centre. Lors de cette remise officielle, Jean Pierre Errot, secrétaire exécutif de l’association humanitaire Babakoto-France, s’est dit être satisfait des services rendus par les éléments de la brigade de la gendarmerie d’Ivato-centre, notamment dans la sécurité des membres de l’association chaque fois, durant leurs missions à Antoetra et ce, depuis plus d’une quinzaine d’années. Que cet ordinateur va pouvoir contribuer à améliorer le travail des gendarmes. Cette remise a eu lieu en présence du commandant de groupement de la gendarmerie d’Amoron’i Mania qui a recommandé au chef d’unité de cette brigade à prendre soin de ce matériel en bon père de famille. Aussi, l’on a appris du commandant de groupement de la gendarmerie d’Amoron’i Mania que des individus ont été appréhendés tout dernièrement en possession d’armes et de munitions. Un beau coup de filet de la gendarmerie en collaboration avec la population locale. Dans le sens que la prolifération des armes à feu, notamment des armes de fabrication locale dans la région constitue un fléau et portant atteinte à la sécurité.

Anastase