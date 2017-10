Pesta eto Toamasina : Olona telo tafatsoaka teo amin’ny barazy ara-pahasalamana

“Efa manomboka voafehintsika ny aretina pesta izao, saingy mbola mitohy hatrany ny ezaka sy ny fampirisihana ny olona hamonjy toeram-pitsaboana hatrany raha vao misy mampiahiahy azy ireo ny fahasalamany, satria tsy aretina mahamenatra sy aretina azo tsaboina tsara ny pesta”, hoy ny prefen’i Toamasina Benandrasana Cyrille, nandritra ny fidinana ifotony nataony omaly nijery sy nanara-maso ary nametraka baiko tamin’ireo bazary ara-pahasalamana misy amin’ny lalam-pirenena faha-02 ao Sarimasina, sy ny lalam-pirenena faha-02 ao Ambalamanasy, ary ny ao amin’ny “port fluvial” misahana ireo lakana mampiasa ny lakandranon’i pangalana. Raha ny zava-misy eo anivon’ny hopitaly misahana ny fitsaboana sy fanaraha-maso ireo olona voa sy mararin’ny pesta eto Toamasina dia efa hita taratra ny fahombiazan’ny ezaka natao rehetra. Tamin’ireo voa sy mararin’ny pesta miisa 139 notsaboana tamin’ireo marary 195 niditra hopitaly sy nanaraka hatramin’ny farany ny fitsaboana azy no sitrana soa aman-tsara izao ka afaka namonjy ny tokantranony sy ny fianakaviany. Ny 15 tamin’izy ireo dia nivoaka ny alahady teo, raha tsy nisy afa-tsy 05 no niditra hopitaly rehefa fantatra fa marary. Nohamafisin’Atoa Benandrasana Cyrille nandritra izao fitsidihana ifotony natao izao fa “tsy azo ekena ny tandrametaka ataon’ny tsirairay amin’izao fepetra noraisin’ny fanjakana izao. Mila mahita vokatra isika mba hilamin-tsaina amin’ity resaka pesta ity ny vahoaka”. Tamin’izao fidinana ifotony izao mantsy no nahafantarana fa ho an’ny barazy ara-pahasalamana tao Sarimasina ny alahady teo dia nisy zotra Kofito hiazo an’i Brickaville nisy olona 03 nampiahiahy ny fahasalamany ka nasaina namonjy toeram-pitsaboana. Nitsoaka anefa izy ireo ka ifampitadiavana. Ankoatra izany, tao amin’ny barazy ara-pahasalamana Ambalamanasy kosa omaly maraina dia nisy mpandeha hiazo an’i Fenerivo atsinanana tamin’ny kaoperativa Kofifen ihany koa, nisy olona nampihaihay ny fahasalamany; saingy navelan’ny tomponandraikitra tao nandeha ihany, ka manahy ny loza hateraka izany ny prefen’i Toamasina raha pesta ihany no mahavoa azy.

Malala Didier