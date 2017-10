Vatomandry : Gadra mbola mamita sazy, saika hanafika mpandradraha

Lehilahy iray izay mbola migadra sy mbola mamita ny saziny ao amin’ny Fonjan’Ambalatavoahangy Toamasina no tra-tehaky ny zandary, tany Vatomandry ny herinandro teo. Araka ny fampitam-baovao azo avy amin’ny zandarimariam-pirenena dia teo am-pikasàna ny hanatanteraka fanafihana mitam-piadiana, tany amin’iny faritra Soanierana Ivongo, ity lehilahy ity, izay sarona niaraka tamin’ny basy PA calibre 7.65mm rahateo, izao voasambotra izao. Nisy roalahy namany ihany koa voasambotra niaraka taminy. Ireto farany dia mbola nahitàna basim-borona sy bala maromaro tany aminy. Raha ny zava-nitranga dia « nandre tamin’ny fikaroham-baovao nataony ny zandary avy ao amin’ny kaompania Vatomandry fa misy andian-jiolahy mitam-piadiana hanao fanafihana mpandraraha lavanila any Mahanoro. Ny roa tamin’izy ireo, araka ny re, dia efa tany Mahanoro tamin’izay fotoana izay ary ny iray kosa vao niala tany Toamasina, hamonjy ireo namany ireo », hoy ny vaovao. Teo dia napetraka avy hatrany ny vela-pandrika, ka « tratra tao anaty fiara fitaterana izay mampitohy an’i Toamasina – Mahanoro ny lehilahy iray 32 taona izay voatonona ». Tamin’ny famotorana an’ity farany no nahafantarana fa « misy namany roa hafa any Mahanoro efa nialoha lalana azy ». Natao avy hatrany ny fikarohana ka voasambotra ireto roalahy ireto, izay mbola nahatratrarana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna tany amin’izy ireo. « Ny iray tamin’ireo jiolahy moa dia gadra mbola tsy nahavita sazy izao tratra izao, izay nohamarinina teny amin’ny fonja. Voalaza fa navoaka nanao MOP (mains d’œuvres pénales) izy io ary ny zandary nisambotra azy no nahalalan’izy ireo fa mangala-dia izy io ka izay no tsy mbola nisian’ny filazana fikarohana gadra nandositra », hoy hatrany ny fampitam-baovao azo avy eny anivon’ny zandary.

m.L