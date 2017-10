Ambatondrazaka : Trano miisa 43 no indray hotohoton’ny afo

Tsy nisy azo noraisina avokoa ny fanaka sy ny voamaina ary ny vary sy ny vola tahiry noho ny haitrano nitranga teo akaikin’ny tsenan’Ambatondrazaka ny alin’ny faha 17 oktobra 2017 hifoha ny faha-18 Oktobra 2017 tokony ho tamin’ny 11 alina tany ho any .Trano miisa 43 tafo no indray may ary fianakaviana 173 no traboina tsy fidiny vokatry ny tsy fitandremana ,satria araka ny fantatra dia afo tao amin’ny tokantrano iray tao afovoan’ny tanana no tsy maty ,kanefa lasa nivoaka ity renim-pianakaviana ity ,ka izay no mety nahatonga ny haitrano, hoy ny fanazavan’ny manodidina . Nanano sarotra ny famonoana ny afo noho ny fisian’ny rivotra nifofofofo sy ny tsy fisian’ny rano namonoana azy fa teny amin’ny lakandrano maloto no naka rano. Olona somary sahirana ihany koa no mipetraka ao ka mifanakaiky ireo trano , betsaka ihany koa ireo trano hafa nanodidina ity toerana ity saingy voavonjy noho ny firaisan-kinan’ny mponina ,fa ireo trano hazo sy trano zozoro no tena betsaka may .Niteraka resabe teo anivon’ny fiaraha-monina ny tsy fihetsehan’ny fiara mpamono afo izay ao amin’ny faritra amin’izao fotoana izao. Tsy fantatra mazava ny tena hisian’ity fiara mpamonjy haintrano ao amin’ny faritra ity .Efa nidina teny amin’ny toerana nitrangan’ny haitrano ny ben’ny tanana sy ny prefen’Ambatondrazaka ny alin’ny nisehoan’ny haintrano ary hisy ny fandraisana andraikitra hatao hanampiana ireo traboina

