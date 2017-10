ATSIMO ANDREFANA / Asan-dahalo sy fahasahiranana samihafa : Mitombo isa ireo ankizy tsy tafiditra an-tsekoly

Araka ny fanazavana azo nandritra ny fanadihadiana natao dia mitombo isa amin’izao ireo ankizy tokony hianatra any an-tsekoly tsyafa-mianatra intsony ankehitriny. Antony maro no mahatonga izany, ka anisan’izany ny tsy fisiam-bola eo amin’ny ray aman-dreny hividianana fitaovana sy andoavana saram-pisoratana anarana, ka betsaka amin’ ireo ankizy tokony niditra nianatra amin’ny sekolim-panjakana amina distrika sivy any amin’ny Faritra Atsimo Andrefana, ny 3 oktobra lasa teo, no tsy afaka miditra. Anisan’ny maha vitsy ny ankizy hamonjy sekoly ihany koa ny firongatry ny tsy fandriampahalemana, ny tsy fahampian-tsakafo, ary ny fahalaviran’ny toeram-pianarana, sns. Raha ao Toliara tampon-tanàna, araka ny nambaran’ny talen-tsekoly iray, dia misedra olana tanteraka amin’izao ireo tompona sekoly tsy miankina, satria tsy mahaleo handoavana ny karaman’ ireo mpampianatra amin’ny faran’ny volana intsony ny vola miditra , noho ny isan’ny mpianatra mihavitsy mihena am-pitoerana, saika isan’nandro, vokatry ny fitsoahana an-daharana misy noho ny tsy fananam-bola.

Eric Manitrisa