Financement des actes terroristes : La Comesa et le Samifin appuient la Gendarmerie

Hier, des représentants du Samifin et de la Comesa ont rendu visite au secrétaire d’Etat chargé de la Gendarmerie. Cette rencontre a pour objectif le renforcement de la collaboration entre les trois entités dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des actes terroristes. Le représentant du Samifin a profité de l’occasion pour apporter des explications sur le projet « Plateforme numérique centralisée de diffusion et d’échange d’informations » dont la mise en place exige la participation active de plusieurs départements ministériels. Pour ce faire, la Comesa annonce ses appuis financier, technique et matériel à l’Etat malgache.

T.M.