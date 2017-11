Betroka : Un chef de « dahalo » mis hors d’état de nuire

Soulagement pour les habitants de Betroka. Pao, le chef de « dahalo » qui a terrorisé les éleveurs de bovidés dans ce district de la région d’Anosy depuis des années a été arrêté par la gendarmerie hier dans la matinée. Il est reconnu comme étant le commanditaire de plusieurs vols de bœufs commis dans la commune urbaine de Betroka et ses environs. Il est fortement impliqué dans le vol de bœufs dans le village de Bekilojy qui s‘est soldé par la mort de l’Adjudant-chef Pila, le 29 juin 2017. Il était déjà arrêté par le Colonel Lylison pour trafic d’armes et cartouches lors de l’opération Tandroka quand cet officier supérieur était à la tête de la compagnie de la gendarmerie d’Ihosy. La gendarmerie a pu mettre la main sur ce chef de « dahalo » suite à un vol de bœufs commis par ses comparses dans le village de Bekilojy, hier. Ils étaient 17 à avoir investi cette localité pour s’emparer de 10 zébus. Alerté, la Gendarmerie locale est partie à leur poursuite durant laquelle un accrochage a eu lieu. Un « dahalo » appelé Tomas a été tué sur le coup tandis que les autres, incluant quatre blessés, ont pu prendre la fuite tout en laissant leurs butins derrière eux. Poursuivant les traces de sang versé par les fuyards blessés, les gendarmes ont atterri dans le village d’Atondrobe, lieu de résidence de Pao. Ainsi, ce dernier a été arrêté avec les quatre « dahalo » blessés. La perquisition du domicile de Pao a permis de découvrir un cahier contenant la comptabilité de la consommation de cartouches distribuées par Pao. 320 cartouches y ont été enregistrées. Les gendarmes ont également saisi 33 fiches de bovidés préétablies, 14 cartouches chevrotines vierges et un fusil de chasse calibre 16.

T.M.