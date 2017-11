Maevatanàna : Voaheloka higadra mandaram-pahafaty ilay Lietnà nitifitra olona

Nivoaka tamin’niy Alakamisy teo ny didim-pitsarana momba ny raharaha fitifirana ny Rtoa Rondro tao Andriba ny 14 jolay 2015 lasa teo. Voaheloka higadra mandram-pahafaty an-tranomaizina sazy mihatra, miampy fandoavana onitra 20 tapitrasa ariary ilay Zandary tamin’izany. Nahafahana noho ny fisalasalana kosa ireo voampanga roa hafa niaraka tamin’izy ireo. Rehefa nandinika ny fitsarana, dia novana ho firaisana tsikombakomba tamin’ity fanfihana ity no namelohana an’ilay Lietinà. Tsy afa-po tamin’ny didy nivoaka i Rtoa Rondro, ka nilaza avy hatrany ny hano fampiakarana izany amin’ny fitsarana any Antanànarivo. « Hita ho izy fa natao hikendrena olon-tokana izao raharaham-pitsarana izao, ka samy tokony ahazo fanameloana avy izy ireo, fa tsy asiana fanavahana, hoy hatrany Rtoa Rondro. Izay ny didy ka mampiakatra izany any amin’ny fitsarana any Antanànarivo no sisa no hataonay laharam-pahamehana» hoy hatrany Rtoa Rondro. Raha tsiahivina ilay raharaha , dia tamin’ny 14 jolay 2015, tokony ho tamin’ny 60 ora maraina, no nisy nitifitra teo akaikin’ny fiangonana Katolika Rtoa Rondro, ary nandalovan’ny bala ny tarehany, ny masony moa poaka tsy nisy noraisina ny lanilaniny potipotika vokatrin’ny tifitra natao taminy, ka teo no nahatonga azy nitory an’ireto olona voalaza etsy ambony ireto , tao amin’ny ( Brigade de Rechercher tany Mahajanga.) Maro ireo olona tamin’ny fihainoana ny didim-pitsarana ny Alakamisy teo. Feno hipika ny efitranon’ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Maevatnàna nanatanteraka ny fotoam-pitsarana. Marihina moa fa tsy teto an-toerana ilay Zandary voampanga fa lasa niasa any Diego, ireo namany voarohirohy kosa niatrika nampafantarana ny didy navoaka momba azy. Andrasa indray izany ny mety ho tohin’ity raharaha ity.

Ratantely