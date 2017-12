Bemasoandro – Itaosy : Un bandit « wanted » abattu par la police, un autre capturé vif

La nuit du samedi 2 au dimanche 3 décembre, un bandit surnommé Rasta est tombé sous les balles de la police à Bemasoandro Itaosy. Rasta et son ami ont été arrêtés par des éléments du commissariat de la Sécurité publique d’Itaosy après avoir commis un vol avec violence. Pourtant, Rasta a encore tenté de s’échapper. Pour le maîtriser, les hommes en treillis ont dû tirer sur lui. Cette nuit-là, soit vers minuit et quart, Rasta et ses comparses ont attaqué trois personnes. Ils ont dépouillé l’argent et tous les objets de valeur (colliers, téléphones portables…) des deux de leurs victimes. Quant à la troisième qui n’avait pas quelque chose de valeur sur elle, a été tabassée par les bandits. Selon les explications émanant de la police, les victimes ont tout de suite saisi les policiers en patrouille de nuit dans la localité pour raconter ceux qu’ils ont subi tout en déclarant que les malfaiteurs ne sont pas encore allés loin. Ainsi, la recherche est lancée. Quelques minutes après, les policiers sont tombés sur trois suspects. Deux d’entre eux, dont Rasta, ont été arrêtés, mais l’un a pu s’échapper. Mais le pire est survenu quand Rasta a essayé de s’enfuir. La police affirme l’avoir sommé par des tirs en l’air, mais il n’a pas obtempéré. C’est pourquoi, les policiers ont décidé de tirer sur lui. Blessé, Rasta a rendu l’âme dès son arrivée à l’hôpital. Selon toujours les informations, le bandit tué est déjà fiché auprès du commissariat d’Itaosy. Son nom est souvent cité dans plusieurs plaintes déposées auprès de la police, que ce soit pour cambriolage ou de vol à la tire surtout dans les embouteillages sur la route d’Ampasika. La police a ajouté que d’après leurs sources, des membres de la famille de Rasta et des joueurs de rugby acquis à leur cause sont actuellement entrain de concocter une grève dans la localité pour manifester leur mécontentement suite à la disparition de ce bandit notoire.

T.M.