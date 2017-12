Ambodihady-Ambohimanarina : Après avoir percuté une femme, une 4×4 finit sa course dans la rizière

Percutée par une voiture 4×4 pick up de marque Toyota Hilux à Ambodihady, une femme n’a pas survécu à ses blessures quelques minutes après son arrivée à l’hôpital, hier. Le drame s’est produit vers 4 heures du matin. Faisant du sport matinal dans la localité, la victime et son mari courraient sur le bord de la route au niveau du croisement reliant Ambodihady avec la Rocade d’Andohatapenaka quand la voiture tout terrain l’a percutée après avoir fait une sortie de route. Le choc a projeté la dame à quelques mètres dans la rizière où la voiture a fini quatre roues en l’air. Sortis indemnes, les deux occupants du véhicule et le mari sont venus à la rescousse de la victime. Pendant ce temps, un Peugeot de marque 404 bachée passait sur le lieu. Ainsi, ils ont stoppé la camionnette pour demander au chauffeur d’évacuer la victime qui était grièvement blessée à l’hôpital. Pendant que les secouristes s’apprêtaient à embarquer la blessée, les deux chauffards ont fui. Pourtant, le mari affirme les avoir priés de l’accompagner à l’hôpital. Ainsi, C’était un véritable délit de fuite. Alertés, les policiers de la brigade des accidents de la Police à Tsaralalàna ont débarqué sur place pour procéder au constat. Durant lequel, des bouteilles de bière ont été trouvées dans la voiture. L’enquête menée à partir du papier et le numéro de la chassie a permis de savoir que le propriétaire de la voiture est un prêtre travaillant à Ambanja. Interrogé, ce dernier révèle avoir laissé la clef de sa voiture à son frère. Ce dernier s’est rendu au commissariat de Tsaralalàna, hier matin, après avoir été informé par ses proches qu’il est recherché. Ainsi, il est placé en garde à vue auprès de ce commissariat pour enquête. Mais, selon les informations émanant de la Police, il refuse de dénoncer la personne qui était avec lui dans la voiture. Puisque celle-ci est toujours en cavale, la recherche continue.

T.M.