Anjozorobe : Tompon’omby naratra mafy voatifitry ny dahalo

Azo lazaina fa efa tafakatra an-tanàna ny dahalo any amin’iny faritra Anjozorobe iny. Tsy vitan’ireo tanàna kely amin’ireo kaominina any amin’ny manodidina intsony mantsy no voatafika amin’izao, fa na hatramin’ny tanàna manakaiky ny ny renivohitry ny distrika aza, dia sahin-dry zalahy tafihana. Toy ny nitranga tao amin’ny tanànan’i Fierenana, kaominina Anjozorobe, ny alin’ny alarobia lasa teo. Dahalo am-polony teo ho eo, nirongo basy sy zava-maranitra no tonga tao amin’io tanana io. Vokany, tompon’omby iray no naratra mafy, rehefa voan’ny balan’ireo olon-dratsy teo amin’ny kibony. Omby maromaro kosa no lasan’ireto olon-dratsy ireto. Raha ny angom-baovao azo, dia voatery nentina niakatra taty Andrenivohitra mihitsy ity olona voatifitra ity, noho ny ratra nahazo azy. Fa ankoatr’izay, vao ny alahady teo ihany koa no nisy fanafihan-dahalo mahery vaika, tao amin’ny kaominina Betsifasika, kilaometatra vitsy miala ny tampon-tanana. Tsy nisy ny naratra tamin’io, saingy omby maromaro ihany koa no lasa. Zavatra isan’ny mahagaga ihany, hoy ireo fokonolona mpanara-dia, fa saika amina toerana iray, izay any amin’iny faritra Sadabe iny avokoa no mifarana ny dian’omby, ary tsy misy intsony avy eo. Midika ve izany, fa misy mandray ao ireo omby very any amin’iny faritr’ Anjozorobe iny ? Fantatra fa misy ihany ny ezaka ataon’ireo tompon’andraikitry ny filaminana any an-toerana mahakasika ity firongatry ny asan-dahalo any an-toerana ity, saingy angamba mila fanampiana kely izany, ary hanaovan’ireo mponina any an-toerana antso avo amin’ireo tompon’andriaikitra isan-tsokajiny avy.

m.L