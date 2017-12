Diégo : La consommation de sardinelles a fait des morts

On a appris de sources locales que cinq personnes au moins ont trouvé la mort après la consommation de sardinelles à Antsiranana. Ces poissons ont été achetés sur les marchés locaux notamment à Alakamisy, Scama et au Bazarikely. Malgré l’annonce de fermeture de la pêche, cela n’a pas empêché certaines personnes de poursuivre leurs activités illicites de prises de poissons. Les malades se sont bousculés dans les trois hôpitaux de la ville et aux dernières nouvelles, certains ont pu regagner leur foyer après les traitements d’usage. On annonce par ailleurs qu’une dizaine de personnes sont encore soignées à l’hôpital.

D.R