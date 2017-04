Les événements de 47, un souvenir toujours aussi cuisant

L’insurrection de 1947 continue dans cette deuxième décennie du XXIe siècle à interpeller la conscience de tous les Malgaches. 70 ans après, le souvenir de cet événement douloureux est toujours aussi cuisant, mais il devrait permettre à la nation toute entière d’y puiser les ressources nécessaires pour progresser. Sa commémoration, cette semaine, au-delà de la solennité donnée aux cérémonies organisées par les pouvoirs publics, n’a cependant pas permis d’unir les citoyens autour de la notion de patriotisme. Le chef de l’Etat a, lors de ses discours, essayé de réveiller la ferveur des Malgaches, mais le contexte actuel qui appelle à un véritable sursaut semble plutôt démoraliser la majorité de la population. Cette dernière, engluée dans les difficultés de la vie quotidienne, n’est pas prête à s’intéresser aux débats d’idées qui peuvent permettre de progresser. Ce sont plutôt les questions matérielles qui préoccupent la majorité de nos concitoyens, obligés de lutter pour leur survie. Les belles perspectives ouvertes par leurs dirigeants à la fin de l’année dernière n’ont pas débouché jusqu’ à présent sur aucun résultat palpable. Les retombées du sommet de la Francophonie se font toujours attendre. Il en est de même pour les promesses de milliards de dollars de crédit faite par les bailleurs de fond lors de leur réunion à Paris. Les beaux projets présentés au début de l’année n’ont pas vu un quelconque début de réalisation, nos dirigeants, comme à leur habitude, se réfugiant dans un mutisme prudent. Le voyage officiel du président de la République en Chine au début de cette semaine fut présenté comme un événement qui fera date. Des accords que l’on dit avantageux ont été conclus et devraient, affirme-t-on, déboucher sur des réalisations marquantes.

Sur le plan international, l’actualité est toujours centrée sur le Moyen-Orient où les armées irakiennes et syriennes appuyées par les forces de la coalition conquièrent difficilement les positions de DAECH qui opposent une résistance farouche à Mossoul et à Alep. Les Américains sont aujourd’hui plus que jamais en pointe dans cette lutte contre les djihadistes avec une présence significative sur le terrain. La victoire contre ces combattants est longue à se dessiner. Le président Donald Trump a donné des directives précises pour que l’action des forces spéciales de son pays soit décisive. Sur le plan intérieur l’hôte de la Maison Blanche multiplie les bévues. L’opposition se fait de plus en plus virulente tant au Sénat que dans la presse nationale. Ses collaborateurs ne sont pas en reste et sont régulièrement raillés par les journalistes. L’échec de sa tentative de supprimer l’Obama Care a été applaudi par une grande partie de l’opinion américaine. Le Brexit a été officiellement mis en place avant-hier et la séparation du Royaume Uni et de l’Union européenne est maintenant effective. La campagne présidentielle française est maintenant entrée dans sa dernière phase. Marine Le Pen et Emmanuel Macron font la course en tête.

DAECH cède du terrain lentement mais sûrement. La guerre contre DAECH est très longue et devrait durer encore longtemps. Les forces irakiennes conquièrent Mossoul pas à pas . Les soldats font de même à Alep. Malgré la résistance désespérée des djihadistes, l’avancée des forces loyalistes se fait lentement mais sûrement. Elle est même parfois sanglante, car l’aviation de la coalition bombarde sans discernement et de nombreux civils périssent sous ses bombes.

Valls apporte son soutien à Macron. C’est le dernier rebondissement de la campagne présidentielle française. Après s’être longtemps tu, Emmanuel Valls a rompu son silence, en déclarant qu’il apportait son soutien à Emmanuel Macron. Benoît Hamon qui avait de la peine à décoller dans les sondages est définitivement lâché et est même dépassé par Jean Luc Mélenchon.

29 mars 1947 est une date charnière dans l’histoire de la Grande Ile, mais sa commémoration n’a pas aujourd’hui auprès des Malgaches l’importance qu’elle mérite. 70 ans après, le souvenir des événements n’est pas ressenti aussi intensément qu’il devrait l’être. C’est pourtant un passé qui devrait nous permettre de nous projeter de manière efficace dans l’avenir.

Patrice RABE