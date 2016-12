Ambovombe Androy : Milavonjy Philobert accule Hajo Andrianainarivelo

Guerre ouverte entre le président national du « Malagasy Miara-Miainga », Hajo Andrianainarivelo et le député d’Ambovombe Androy, Milavonjy Philobert qui n’est autre que son ancien président de Groupe parlementaire. En effet, ayant assisté à la cérémonie de lancement officiel du programme « FIAVOTA » dans la partie Sud de la Grande Ile, ce parlementaire élu sous les couleurs du VPM/MMM n’a pas hésité à acculer publiquement son ancien mentor. Il considère Hajo Andrianainarivelo comme « un verre à jeter dont il faut larguer après usage ». « Nous n’avons pas besoin de ces opposants qui ne servent à rien », a-t-il déclaré. Une véritable déclaration de guerre lancée en public à l’encontre de son ancien compagnon de lutte et qui a fait rire le président Hery Rajaonarimampianina et le Premier ministre Mahafaly Olivier Solonandrasana. En effet, les deux chefs de l’Exécutif ont été témoins de ce retournement de veste de l’ancien président du groupe parlementaire VPM/MMM. Apparemment, Milavonjy Philobert n’a pas digéré le fait qu’il ait été remplacé par le député Solaimana Mahamodo à la tête du GP VPM/MMM. La décision a été prise au mois de septembre dernier. Le député d’Ambovombe Androy est accusé de non-respect de l’éthique et de la discipline du parti.

Davis R