Vie de parti : Vers la création des médias HVM

Le congrès du parti Hery Vaovaon’i Madagasikara (HVM) a effectué un congrès samedi dernier à Fianarantsoa, au gymnase couvert d’Ambatomena où une foule a inondé la place. A l’issue, il a été décidé que les médias HVM (télévision, radio et journal) feront bientôt leur apparition. Le but est de renforcer la candidature de l’actuel chef de l’Etat Hery Rajaonarimampianina pour les élections de 2018. D’ailleurs, Rivo Rakotovao, secrétaire général du parti est d’ores et déjà confiant. « Le HVM est le parti le plus fort dans tout Madagascar », a-t-il argué lors de son intervention. Et lui de continuer : « Notre parti possède le plus d’élus et de nommés dans toute l’île. C’est pour cela que nous devrions participer aux élections ». D’autres résolutions ont également été lancées telles que l’amélioration des élections de proximité ou encore le respect de la Constitution. Outre les questions politiques, la sécurité de la Région Haute Matsiatra a été débattue. Pour cela, la proposition d’un comité de sages au niveau des « fokontany » et au niveau des communes a été avancée. Aussi, doivent-être construites des infrastructures afin d’améliorer l’économie de la région.

Aina Bovel