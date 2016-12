Gal Rakotomahanina Florens : Promu général de division

Un conseil des ministres extraordinaire s’est tenu, hier, à Iavoloha. En principe, ce conseil se tient tous les mercredis. Une vague de nominations a été décidée, lors de ce conseil, notamment pour les forces armées. On a l’impression, que c’est un clin d’œil à l’endroit des hommes en treillis. A cet effet, des officiers de carrière ont été nommés au grade de général de division, général de division aérienne ou de vice-amiral. Ils sont 17 à en avoir bénéficié dont 7 gendarmes. En ce qui concerne la gendarmerie nationale, pour compter du 1er juin 2016, les généraux de brigade, Ramiandrisoa Jean de Dieu Daniel, Randriamanarina Jean Christophe, pour compter du 1er octobre 2016, Manjakavelo Léonard Auguste et Rabehajasoa Andrianarivo et pour compter du 1er décembre 2016, Rakotomahanina Harimanantsoa Florens Louis Gilbert, Randrianarimanana Mosesy et Rakotoarison Alphonse Anthony ont été promus au grade de généraux de division.

A titre conditionnel. Pour ce qui est de l’armée malgache, au titre de général de division, il s’agit des généraux de brigade, Rolland, Rakotosalama Zefania Rivo, Rajaonarivony Alexandre,Raherisolofo Mamy , Emahitimanana, Razafindrakoto Lantoarinjaka, Ralala Alain Dominique, Rakotonarivo Fidy Mpanjato, Ranaivoseheno Louis Antoine de Padoue et Rakotovao Andrianohasoavimbahoaka Winoc. Toujours à propos des forces armées, 38 colonels ont obtenu le grade de général de brigade dont 10 à titre conditionnel. Par ailleurs, trois chefs de district ont été également nommés, à savoir Bekily, Kandreho et Andapa.

Recueillis par Dominique R.