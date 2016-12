Carrière d’Ampandramitsivalana : Le maire d’Andohan’Ilakaka monte au créneau

Le propriétaire du terrain et le maire d’Andohan’Ilakaka mettent les points sur les i.

« Je suis le Raiamandreny et le propriétaire de la carrière d’Ampandramitsivalana sise dans la commune d’Andohan’Ilakaka. Je m’inscris en faux contre la déclaration selon laquelle ces personnes s’y sont introduites de force. Mon grand-père puis mon père furent les premiers arrivés sur ces lieux avant que moi et mes descendants ne leur succèdent aujourd’hui. Si certains membres de la famille ne se sont pas éparpillés pour chercher des emplois, on aurait formé une commune à part entière ». Cette mise au point est de Mara Kabary Jeremanjohy, propriétaire du terrain où se trouve la carrière en question.

Partenariat indispensable. Ce quinqua bientôt sexagénaire de confirmer l’existence d’un partenariat concernant sa carrière. « J’ai passé un accord avec des gens venues d’Antananarivo et de Fianarantsoa pour l’exploitation du saphir qui va améliorer, nous l’espérons, nos conditions de vie. Nous voulons avoir des maisons et des voitures comme les autres. Regardez les membres de ma famille : ils sont à la traîne du progrès faute de moyens. Ils sont toujours vêtus de short et n’ont même pas de vélos. Nous prions Dieu pour que l’exploitation encore en phase de commencement, puisse aider à notre développement. Pour cela, ce partenariat est indispensable. Il n’y a pas de problème entre nous. Que personne ne vienne nous mettre des bâtons dans les roues. Que ceux qui veulent semer le désordre et la zizanie, aillent ailleurs ».

Pas de problème. Le maire d’Andohan’Ilakaka, Ratsimanoky Razafiarison de renchérir que l’exploitation de saphir à Ampandramitsivalana ne pose pas de problème. « A Andohan’Ilakaka, il y a beaucoup de simples gens qui font de l’exploitation à titre informel. Il y a aussi des formes de Partenariat Public – Privé (3P) qui a des impacts positifs sur la Commune et la population. C’est à cause de vieilles rancunes politiques que d’aucuns parlent de « korontana ». De toute façon, le Bureau des Mines à Ilakaka est là pour contrôler et poursuivre les exploitations illégales. En dehors de ça, ce serait de l’usurpation de fonctions ».

Commission spéciale. Ratsimanoky Razafiarison de rappeler dans la foulée les propos du préfet de la Région Ihorombe qui avait fait savoir la passation d’un accord entre le propriétaire du terrain et son partenaire. Le maire de réitérer également l’existence d’une commission spéciale qui est à même de dire si l’exploitation de la carrière d’Ampandramitsivalana porte atteinte ou pas à l’environnement. Et de rapporter aussi la déclaration d’une autorité de la Région Ihorombe qui a fait savoir que « ladite carrière ne se trouve nullement dans une aire protégée ».

Davis R.