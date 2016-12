Vacances gouvernementales : Tous les ministres à Tana avant le 2 janvier

Chaque membre du gouvernement a en moyenne deux à quatre jours de vacances en cette période de fin d’année.

Les vacances ont été annoncées lundi dernier pour les membres du gouvernement. Le dernier Conseil des Ministres de cette année 2016 a eu lieu ce lundi au Palais d’Etat d’Iavoloha. Les membres du gouvernement ont reçu du président de la République et du Premier ministre des instructions sur la gestion de cette période de vacances pour que l’administration puisse toujours fonctionner. D’après ces instructions, les ministres ne vont pas tous partir en même temps. En moyenne, ils ont chacun deux à quatre jours de vacances. En ce moment, environ 10 membres du gouvernement sont déjà en province. Les autres vont partir après le retour de la première vague. Tous les membres du gouvernement sont tenus d’être présents à Tana avant le 2 janvier 2017. Jusqu’ici, aucun ministre n’envisage de passer ses vacances à l’extérieur du pays. Quant au président de la République Hery Rajaonarimampianina, il quitterait la Capitale ce jour, et il serait de retour vendredi. A l’instar des membres du gouvernement, le chef de l’Etat a choisi de passer ses vacances en province.

Aux frais de qui ? A l’étranger, les membres du gouvernement ont également droit à une période de repos. C’est par exemple le cas en France où les contribuables connaissent le calendrier de départ en vacances de chaque membre du gouvernement. On connaît même l’endroit choisi par ce dernier. A Madagascar, outre le fait que c’est une tradition qui n’est pas forcement républicaine, le départ en vacances des membres du gouvernement Mahafaly Solonandrasana serait justifié par le fait qu’ils viennent d’organiser « avec succès » le XVIe Sommet de la Francophonie, et d’obtenir à Paris (Conférence des Bailleurs et des Investissements) des promesses de financement de l’ordre de 10 milliards de dollars. Pour certains donc, les membres de l’Exécutif méritent de passer avec leurs familles quelques jours de repos là où ils veulent. Reste cependant à savoir si les dépenses et les charges engendrées par ces départs en vacances de nos dirigeants sont supportées par leurs propres moyens ou par les moyens de l’Etat.

R. Eugène