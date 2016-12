Hôtel de ville : Le maire rencontre les partenaires de la CUA

La fête a déjà commencé à la commune urbaine d’Antananarivo. Le maire Lalao Ravalomanana a gâté les petits enfants des six Arrondissements de la Capitale en leur distribuant des cadeaux et des friandises. Depuis deux jours, l’Avenue de l’Indépendance est spécialement aménagée pour permettre aux tananariviens de faire la fête. Avant-hier, Lalao Ravalomanana a rencontré à l’Hôtel de ville les différents partenaires de la CUA. De grandes sociétés de la Capitale y ont été représentées. Les députés TIM et Mapar élus à Antananarivo l’étaient également. Le Corps diplomatique a aussi répondu à l’invitation du maire.

Dignes de confiance. Dans son discours, Lalao Ravalomanana a déclaré que la CUA sera plus proche de la population durant l’année 2017. « Cela ne pourrait être réalisé qu’avec l’aide de ses partenaires. », a-t-elle souligné. Avant de rajouter : « Les tananariviens ont besoin d’actions qui ont d’impacts directs sur leur vie. A ma connaissance, les Malgaches ne sont pas difficiles à convaincre si les dirigeants sont dignes de confiance. » La première magistrate de la ville d’Antananarivo n’a pas oublié de renouveler sa confiance à l’endroit du syndicat du personnel de la CUA. « Le syndicat est aussi un partenaire efficace de l’administration municipale. », a affirmé Lalao Ravalomanana.

R.Eugène