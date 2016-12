CU Toamasina : Coup d’œil sur les familles démunies

L’épouse du Maire de la Commune Urbaine de Toamasina n’a pas oublié les enfants et les familles démunies de la commune à l’occasion des fêtes de Noël et du Nouvel An. En effet, 2 780 enfants des 139 « fokontany » qui structurent la commune ont reçu des jouets et des bonbons de la part de Juliana Ratsiraka mercredi dernier. Une tonne de riz – répartie en cinq kilos par personne – a également été distribuée par l’épouse du Maire de cette commune. Selon les explications reçues, « c’est le constat que beaucoup de personnes se trouvent dans la pauvreté qui a exhorté la commune à effectuer ce geste ». En plus, 11 mères de famille en situation précaire ont pu savourer momentanément le goût du riz. Par ailleurs, un concours qui sera axé sur des « quartiers propres » sera organisé au niveau des « fokontany » afin d’y maintenir la salubrité. « La commune est ambitieuse, mais ce sont les moyens qui flanchent », a-t-on affirmé.

Aina Bovel