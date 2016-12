Iavoloha : Présentation de vœux le 6 janvier prochain

La présentation de vœux des corps constitués et du corps diplomatique au couple présidentiel, Hery et Voahangy Rajaonarimampianina, pour l’année 2017, aura lieu le 6 janvier prochain. 1 300 invités sont prévus assister à cette cérémonie mais il se pourrait que ce nombre soit revu à la baisse. En effet, selon des indiscrétions, le budget alloué à cette cérémonie, n’est pas tellement prévu dans la loi de finances 2017. Faut-il rappeler que lors de la présentation de vœux de 2016 qui s’est tenue le 8 janvier dernier, il y avait eu 1 500 invités. Notons que seul l’ancien président Marc Ravalomanana a répondu présent à cette présentation de vœux. Toujours est-il que le point commun entre ces deux dates, c’est qu’elles ont eu lieu le premier vendredi de l’année.

Bilan. Ce serait une occasion pour le chef de l’Etat de dresser un bilan de l’année, tant au niveau social, économique et politique. Il ne manquera probablement pas de toucher mot des deux Sommets qui se sont tenus dans la Grande Ile cette année, à savoir le Comesa et la Francophonie. Sans parler de la conférence des bailleurs et des investisseurs qui ont eu lieu récemment à Paris. Si on peut parler de bilan positif alors que les retombées ne pointent pas encore leur nez ; va-t-il parler de la vie quotidienne des gens, notamment la flambée des prix et l’insécurité qui ne cessent de gagner du terrain.

Dominique R.