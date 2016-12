CUA : 47 milliards 500 millions d’ariary pour le Budget 2017

Le contrôle de l’exécutif entre dans le champ d’attributions du conseil municipal. L’organe délibérant est également chargé de voter le budget communal.

La deuxième session ordinaire du Conseil municipal de la Commune urbaine d’Antananativo a débuté hier. Une session qui va durer dix jours, avec comme ordre du jour, le budget pour l’année 2017. L’ouverture officielle de cette session a été co-présidée par le président du conseil municipal, le Cl Faustin Rabetokotany Randriambahoaka et le deuxième adjoint au maire Julien Andriamorasata. Notons que les conseillers municipaux issus du TIM, Freedom, Madavision ainsi que Hery Rafalimanana ont assité à cette réunion. En revanche, Lalatiana Ravololomanana et Véronique Rajerison n’ont pas répondu présent. Le budget prévisionnel pour 2017 s’élève à 47 milliards 500 millions d’ariary. Soit, une augmentation de 28% par rapport à 2016.

Organisation. Selon les explications du bureau exécutif de la CUA, ceci est dû à la hausse de la pression fiscale ainsi qu’à la loi n°2014–020 relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes. Priorité sera ainsi donnée aux différents arrondissements pour ce budget 2017. Faut-il noter également que les travaux de commision auront lieu ce jour et demain, l’assemblée générale reprendra vendredi. Au menu Easy Park.

Plan d’urbanisme. Faut-il rappeler que l’organe délibérant est composé du conseil municipal, dont les membres, tout comme le maire, sont élus au suffrage universel direct. Ces derniers représentent de ce fait les gouvernés, ce qui figure parmi les particularités des Collectivités Territoriales Décentralisées. Cet organe agit en tant que conseil d’administration et fixe les grandes lignes d’orientation de développement de la Commune. La Commune urbaine d’Antananarivo, par le biais du conseil municipal, est également chargée de contrôler le Plan d’Urbanisme Directeur ou PUDI, ayant trait à l’eau et à l’assainissement, aux routes et à l’électrification. De ce plan directeur découle le plan détaillé qui fixe les modalités d’application du PUDI.

Programme pluriannuel. La municipalité d’Antananarivo, en tant que CTD, est chargée d’appliquer la politique sectorielle élaborée par l’État. Sa fonction principale est le développement du territoire soumis à sa responsabilité. Dans cette optique, la Commune a comme attribution de favoriser le développement des différents acteurs économiques inclus sur son territoire (PMI, PME, coopératives, individus…) agissant dans plusieurs secteurs d’emplois comme l’industrie, l’agriculture, l’artisanat, le commerce, le tourisme et le secteur des services. Son domaine d’intervention inclut par ailleurs d’autres actions de développement comme la dotation et la gestion d’infrastructures sanitaires et éducatives, d’infrastructures en eau et assainissement et de voies dessertes… pour la population locale. Dans ce sens, la Commune établit un programme pluriannuel d’investissements publics, révisable chaque année.

Dominique R.