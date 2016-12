47,5 milliards d’Ar pour 2017 : La CUA défend l’augmentation de son budget

Le budget 2017 de la Commune urbaine d’Antananarivo connaît une hausse de 28% par rapport au budget primitif de 2016.

47,5 milliards d’ariary pour 2017, soit une augmentation de 28% par rapport au budget primitif de l’année qui va s’écouler dans deux jours. Ce projet de budget 2017 de la commune urbaine d’Antananarivo doit être adopté avant le 5 janvier, date de clôture de la session budgétaire en cours du Conseil Municipal. Selon les explications du deuxième adjoint au maire Julien Andriamorasata, cette augmentation de 28% n’est pas sans motif. « Elle a été décidée après avoir constaté que le taux de recouvrnement fiscal s’est amélioré en 2016, de 17% à 30%. Par ailleurs, l’adoption de la Loi n°2014-020 du 16 août 2014, relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées amène la CUA à augmenter son budget pour 2017. Outre les nouvelles ressources créées par cette nouvelle Loi, la Loi de Finances Initiale 2017 a révisé à la hausse les taux de certaines ressources. Pour ne citer que les taxes d’eau qui passent de 4% à 10% et les taxes d’électricité qui connaissent le même taux d’augmentation. A propos de ces taxes, la CUA va collaborer étroitement avec la JIRAMA », explique ce haut responsable de la Commune urbaine d’Antananarivo.

Politique d’amélioration fiscale. D’après Julien Andriamorasata, la CUA va également miser sur le développement de son partenariat avec le secteur privé qui devrait contribuer matériellement et financièrement aux actions menées par la commune. « Outre le développement de ce partenariat Public-Privé, la CUA va développer ses relations internationales », annonce-t-il. Par ailleurs, le deuxième adjoint au maire de révéler que la CUA va s’atteler sans attendre à l’élaboration de sa politique d’amélioration fiscale. « Pour cela, la commune sera obligée de collaborer avec les Chefs de fokontany qui font office d’auxiliaires de régisseur. A ce titre, les Chefs de Fokontany peuvent assurer le recouvrement des principales ressources fiscales de la commune dont l’Impôt Foncier sur les Propriétés Bâties (IFPB) et l’Impôt Foncier sur les Terrains (IFT) », explique notre interlocuteur. Avant de rajouter : « La commune va poursuivre ses efforts sur le recensement fiscal. Car on a constaté pendant la semaine spéciale de délivrance des permis de construire organisée à l’Hôtel de ville que nombreuses sont les nouvelles constructions qui ne sont pas encore régularisées en matière administrative et fiscale. »

Indiscipline. Interrogé sur ce qu’a fait la CUA pendant l’année 2016, le deuxième adjoint au maire Julien Andriamorasata a reconnu que beaucoup restent à faire pour la ville d’Antananarivo. « L’indiscipline, héritée de la transition, fait partie des obstacles à l’accomplissement de certaines missions. Les gens se permettent tout simplement de s’opposer aux opérations d’assainissement menées par la commune. Cela ne veut pas dire que la CUA va baisser les bras l’année prochaine », affirme-t-il. A noter que malgré l’absence des subventions de l’Etat, la Commune urbaine d’Antananarivo a toujours pu payer les salaires de son personnel, contrairement aux autres communes qui se trouvent actuellement dans une situation financière catastrophique, car elles n’ont pas pu payer leur personnel depuis plus de 10 mois. « La CUA a toujours pu respecter ses engagements financiers malgré l’absence de ces subventions de l’Etat », certifie Julien Andriamorasata. Avant de rappeler : « Le maire Lalao Ravalomanana n’a pas procédé à la compression du personnel depuis son arrivée à la CUA. Par contre, il y a eu redéploiement selon les compétences de chaque agent. »

R.Eugène