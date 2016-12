Député Mohamad Ahmad : Des œuvres sociales pour les familles nécessiteuses

Le député du district de Fénérive-Est, Mohamad Ahmad, a remis du riz et de l’huile alimentaire pour les personnes âgées, les familles nécessiteuses et les Tangalamena de cette localité, le 20 décembre dernier. Et ce, en partenariat avec l’ambassade du Maroc. Cet élu n’a pas manqué également de distribuer des friandises pour les enfants des 14 communes dudit district. Connu pour ses œuvres sociales, le député a construit, à ses propres frais, un abattoir pour le compte de Fénérive-Est. Notons qu’auparavant, il a déjà distribué 3 000 Kits scolaires aux élèves des Ecoles Primaires Publiques de ce district.

Recueillis par Dominique R.