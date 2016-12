Rumeurs de coup d’Etat : Le Pasteur Mailhol accuse les proches du président

« Une campagne de dénigrement ». C’est ainsi que le Pasteur Mailhol considère l’information qui circulent sur les réseaux sociaux, l’accusant d’être impliqué dans un projet de coup d’Etat, avec des officiers supérieurs de l’Armée et de la Gendarmerie nationale. Au cours d’une conférence de presse organisée hier au siège de l’Eglise « Apokalipsy » à Ambodin’Isotry, le président national du parti « Gideona ho Fandresena ny Fahantrana eto Madagasikara » (GFFM) a démenti cette « rumeur » qu’il considère comme une manœuvre visant à ternir son image. « Contrairement aux informations véhiculées sur les réseaux sociaux, je n’ai pas quitté Antananarivo et je n’ai jamais été impliqué dans un projet visant à renverser le régime actuel », a-t-il soutenu. Et lui de réitérer au passage que le GFFM et l’Eglise « Apokalipsy » ont toujours soutenu le régime Rajaonarimampianina.

Dénigrement. Le Pasteur Mailhol André Christian Dieu Donné accuse les proches du président de la République d’être derrière cette manœuvre de dénigrement. En quelque sorte, il soupçonne ces derniers de vouloir porter atteinte à sa relation avec le président Hery Rajaonarimampianina. Une relation qui semble être au beau fixe. « S’ils décident de s’attaquer à moi, ils se trompent d’adversaire », a martelé le numéro Un du GFFM. Est-ce une manière d’affirmer que ce sont d’autres personnes et d’autres formations politiques qui sont en train de fomenter un coup d’Etat ? Hier, le Pasteur Mailhol a rappelé qu’en 2012, il a déjà fait l’objet de ce genre d’accusation. « Craignant ma candidature pour la présidentielle de 2013, les dirigeants de l’époque ont monté une véritable campagne de dénigrement contre moi ». Au cours de cette rencontre avec la presse, le Pasteur Maihol a encore réitéré qu’il ne sera pas candidat à l’élection présidentielle de 2018.

Davis R