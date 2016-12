Commune Lavernose-Lacasse : Convention de partenariat avec Ambohimanambola

La signature de la convention de partenariat entre la commune de Lavernose-Lacasse (France) représentée par son maire Delsol Alain et la commune d’Ambohimanambola par le biais de son maire Donat Ramilijaona a eu lieu le 18 novembre dernier dans cette commune sise en France. Et ce, pour une durée de trois ans. Suivant « la loi Oudin-Santini» qui stipule en son article 1er, « les communes, les établissements publics de coopération internationale et les syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d’eau potable et d’assainissement peuvent, dans la limite de 1% des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre de la convention prévue à l’article L 1115-1, des actions d’urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements ainsi que des actions de solidarité internationale dans les domaines de l’eau et de l’assainissement ». Notons que ladite convention a reçu l’aval des conseillers de la commune de Lavernose-Lacasse. Outre les échanges d’expériences entre les deux communes susmentionnées, la lutte contre la pauvreté figure également parmi les priorités de ces deux localités. Toujours dans le cadre de ce partenariat, le maire de Lavernose-Lacasse Delsol Alain va bientôt rendre visite à la commune d’Ambohimanambola pour constater de visu la réalité. Lors de cette visite, le maire de Lavernose Lacasse va procéder à la pose de première pierre de la « maison de coopération » qui va lier davantage les deux communes.

Recueillis par Dominique R.