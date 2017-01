Généraux nouvellement promus : Remise de drapeaux la semaine prochaine

D’après un haut responsable au sein de l’Etat-Major Général de l’Armée Malagasy, les Généraux nouvellement promus seront reçus par le président Hery Rajaonarimampianina au Palais d’Etat d’Iavoloha la semaine prochaine pour la cérémonie de remise de drapeaux. Andohalo a déjà reçu une date encore officieuse. « La date officielle sera communiquée incessamment », a-t-on indiqué. A en croire notre source, les Généraux promus au titre de l’année 2016 seront reçus par le Chef suprême des Forces armées quelques jours après la cérémonie de présentation de vœux des Corps constitués et du Corps diplomatique. Comme à l’accoutumée, les Généraux nouvellement nommés reçoivent chacun un drapeau national des mains du Chef suprême des Forces armées quelques jours après leur nomination. Cette cérémonie appelée également cérémonie de remise du symbole de la souveraineté nationale constitue une tradition au sein de l’Armée et la Gendarmerie nationale. Elle constitue une occasion pour le président de la République pour rappeler à ces Officiers Généraux leurs missions et leurs responsabilités devant la Nation et envers la population. L’année dernière, Hery Rajaonarimampianina a insisté sur l’importance de l’implication des hauts gradés et des responsables militaires dans la lutte contre l’insécurité et à la mise en œuvre des actions au développement.

Davis R