Le leader de la plateforme « Mampiray » et non moins fondatrice de l’association « Nosy Malagasy » (ANM) Arlette Ramaroson a fait savoir son intention de rencontrer les parlementaires français, et ce, faisant suite à la revendication de la plateforme quant à la restitution des îles Éparses à Madagascar.

Recueillis par Dominique R.