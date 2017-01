FIMAMI : Les prochaines législatives en vue

L’association « Fikambanana Malagasy Mifanohana» (FIMAMI) a organisé des manifestations sportives pour les fêtes de fin d’année et de Nouvel an dans la commune Anjijy du district Ambato Boeny. L’objectif de ces manifestations est de faire participer les jeunes non seulement pour le sport mais aussi à la vie de la Nation. Notons que cette association est présidée par Rakotondranisa Lalanirina. Une association qui a vu le jour en 2014 ayant son siège dans le chef-lieu de ce district. Candidat malheureux aux dernières législatives dans le district d’Ambato Boeny, ce président du FIMAMI serait probablement dans la course pour la prochaine députation. On a l’impression qu’il est actuellement en train de préparer le terrain.

Recueillis par Dominique R.