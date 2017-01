Polibrèves

* Des directives, à l’endroit des journalistes, « à aucun moment, au cours de la cérémonie et du banquet, il n’est autorisé de circuler dans les allées et entre les tables, seuls les déplacements latéraux en direction des portes et du lieu de restauration sont permis ». Des dispositions qui n’ont pas du tout joué en faveur des journalistes, notamment pour les photograhes qui ont du mal à repérer leur « cible ».

* Contrairement aux précédentes présentations de vœux, le président de la République n’a pas donné une conférence de presse, hier, à Iavoloha. Les médias ont dû ainsi tout simplement se contenter de son discours.

Recueillis par Dominique R.