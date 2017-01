CUA : Le budget 2017 adopté avec amendements

34 conseillers municipaux ont adopté hier avec amendements le budget 2017 de la commune urbaine d’Antananarivo. Pour cette année, ce budget s’élève à 47,5 milliards d’ariary. A en croire le 2e adjoint au maire Julien Andriamorasata, le budget 2017 a connu une hausse de 28% par rapport au budget primitif de 2016. « La Loi de Finances 2017 a permis de décider cette hausse, et ce malgré l’absence de la subvention de l’Etat qui doit beaucoup aider au paiement des salaires des employés de la commune », a-t-il expliqué. A première vue, le budget 2017 de la CUA privilégie notamment l’équipement des six arrondissements pour leur permettre de mieux gérer les marchés municipaux et les travaux d’assainissement.

Zéro ariary de dette. Durant l’adoption du budget d’hier, le 2e adjoint au maire Julien Andriamorasata a déclaré que la CUA n’a contracté aucun ariary de dette depuis l’accession à la mairie de Lalao Ravalomanana, contrairement à l’époque où des PDS se sont succédé à l’hôtel de ville. A noter que la session ordinaire du Conseil municipal s’est clôturée hier à Analakely.

R. Eugène