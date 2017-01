Sécurité Publique : Recrutement de 1 150 policiers

Il a été décidé, lors du conseil de gouvernement d’hier, au titre du ministère de la Sécurité Publique, l’adoption du projet de décret portant autorisation d’exécution d’un programme annuel de recrutement de fonctionnaires de police. Et ce, entre autres, en prévision de l’implantation de nouveaux commissariats de police dans les chefs-lieux de district encore dépourvus et eu égard à la prépondérance du nombre de fonctionnaires de police en instance de mise à la retraite chaque année, un projet de recrutement de 1 150 fonctionnaires de police, répartis en 20 élèves-commissaires, 30 élèves-officiers, 100 élèves-inspecteurs et 1 000 élèves agents de police, a été soumis à l’adoption du conseil de gouvernement. Ce recrutement de nouveaux policiers arrive à point nommé, dans la mesure où ces derniers auront un rôle à jouer pour faire face à la recrudescence de l’insécurité.

Emolument. Autre décision prise, hier, à propos notamment de la hausse de salaire de 7% à la solde de base des fonctionnaires, à partir de janvier 2017, cette augmentation concernera tous les agents de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics nationaux, y compris les agents non encadrés de l’Etat (EFA, ELD, EMO,ES) ainsi que les employés de courte durée (ECD). Par ailleurs, le calcul sur l’émolument de base des pensions servies aux retraités de la caisse de retraite civile et militaire (CRCM) et de la caisse de prévoyance de retraite sera révisé.

Recueillis par Dominique R.