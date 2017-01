MAPAR et MMM : Des « Mpamadika palitao » à Iavoloha

Une délégation du « MAPAR II » dirigée par le ministre de la Fonction Publique, Maharante Jean de Dieu et une autre délégation composée de députés issus du « VPM/MMM » ont été reçues au Palais d’Iavoloha par le président Hery Rajaonarimampianina samedi dernier. Deux délégations composées essentiellement de membres dissidents du parti « MAPAR » d’Andry Rajoelina et du « MMM » de Hajo Andrianainarivelo. A l’approche du remaniement gouvernemental, les « Mpamadika palitao » décident de faire un clin d’œil au Chef de l’Etat. Certainement, les Maharante Jean de Dieu, Ndahimananjara Johanita et consorts cherchent à tout prix à être reconduits à leur poste. De leur côté, les Benja Urbain Andriantsizehena (VPM/MMM), Raherisoa Vololona et autres dissidents MAPAR souhaitent adhérer au sein du futur gouvernement. Reste à savoir si le président Hery Rajaonarimampianina fera encore confiance à ces politiciens « caméléons » qui changent de couleur politique suivant la situation et selon le rapport de force sur l’échiquier politique.

Davis R