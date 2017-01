Elysée Ratsiraka : Rencontre avec les « Tangalamena »

La présentation de vœux du couple Elysée Ratsiraka aux « Tangalamena » de Mahanoro. Le maire de Toamasina étant originaire de cette localité, il n’a pas oublié ainsi les notables de ce district. D’ailleurs, il a tenu à souligner le rôle que jouent les « Tangalamena », notamment dans l’organisation de la société. Ces derniers ont saisi l’occasion pour exprimer leurs doléances. Ils ne sont plus écoutés et ils sont instrumentalisés par les politiciens. Ils estiment ainsi que leur non-considération est à l’origine de la décadence observée au niveau de la société, entre autres, les vols et la vindicte populaire. Notons que lors de ce déplacement, l’épouse du maire a pris en charge un garçon qui a des problèmes de vue.

Recueillis par Dominique R.