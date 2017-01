Le régime est toujours en difficulté : Trois ans au pouvoir de Rajaonarimampianina.

Lors de son investiture le Président de la République a promis monts et merveilles.Trois ans après, les gens sont toujours dans l’attente de résultats concrets.

Le Président Hery Rajaonarimampianina va entamer sa quatrième année à la tête du pays, en effet, il a été porté au pouvoir, le 25 janvier 2014. Bientôt trois ans au pouvoir, mais le pouvoir est toujours en difficulté. Lors de son investiture le chef de l’Etat a déclaré, « Je vais construire les conditions du renouveau et d’un progrès partagé par tous. Nous allons rétablir la confiance dans l’Etat, qui passe par la restauration de l’autorité de l’Etat. Elle s’appuiera sur un socle fondamental constitué des trois piliers de notre programme, la sécurité, la justice et la lutte contre la corruption. Notre Etat est garant des libertés individuelles et doit être capable de protéger tous nos concitoyens. Rétablir la confiance de l’Etat c’est aussi assurer la sécurité des personnes et des biens en toutes circonstances. En ville comme à la campagne, de jour comme de nuit. Cela signifie que nos compatriotes auront droit à une vie paisible, sans agression, pour vivre de leur propriété sans crainte d’être volés ou spoliés ».

Protection. Des trois piliers qu’il a souligné, touchant le vécu quotidien des gens, force est cependant de constater que le pari est loin d’être gagné. Au lieu de sécurité, c’est plutôt l’insécurité qui règne tant en milieu rural qu’en milieu urbain. Qu’en est-il ainsi de la protection des biens et des personnes ? A cela s’ajoute la vindicte populaire qui se traduit par un manque de confiance en la justice ainsi qu’aux forces de l’ordre. Une pratique qui commence à gagner du terrain. Comment restaurer l’autorité de l’Etat dans tout cela, vu le manque de confiance des gens à l’encontre des tenants du pouvoir. Sans oublier pour autant le délestage qui est devenu le lot quotidien de tout un chacun.

Corps constitués. L’année 2017 sera l’année du travail et du décollage économique a également fait savoir le Président de la République, lors de la cérémonie de présentation de vœux des corps constitués et du corps diplomatique à Iavoloha. A cet effet, il a cité aussi que « les bailleurs de fonds, à l’instar de la Banque Mondiale, se sont engagés à soutenir le secteur privé dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de l’énergie et de la pêche. Il en est de même pour la Banque Africaine de Développement avec un financement de 1 milliard d’USD ». Faudrait-il encore y croire, car le peuple est à bout de souffle.

Dominique R.