Atallah Béatrice : « Madagascar a retrouvé sa place dans le concert des Nations »

Le président turc Recep Tayyip Erdogan foulera le sol malgache la nuit de mardi prochain. Cette visite a été confirmée hier par la ministre des Affaires étrangères Atallah Béatrice. « Le président de la Turquie ne sera pas venu pour voler les richesses de notre pays, contrairement à ce qu’on essaie de véhiculer. Il sera venu avec de nombreux opérateurs économiques qui vont découvrir les opportunités en matière d’investissement à Madagascar», a rassuré le chef de la diplomatie malgache. Par ailleurs, on a appris hier dans le discours de la ministre Atallah Béatrice lors de la cérémonie de présentation de vœux au niveau de son département que la sécurité du président Recep Tayyip Erdogan sera assurée par 70 éléments.

Concert des Nations. Avant Recep Tayyip Erdogan, la Grande Ile a reçu la visite officielle du ministre chinois des Affaires Etrangères Wang Yi. Un « accord de coopération » entre Madagascar et Chine a été signé lors de cette visite. Et après Recep Tayyip Erdogan qui quittera le pays mercredi (25 janvier), ce sera au tour du Secrétaire d’Etat du Vatican, le Cardinal Pietro Carolin, de séjourner à Madagascar, plus précisément du 26 au 30 janvier. Par ailleurs, la princesse de Thaïlande est attendue au mois de février. « Je peux vous dire que Madagascar a retrouvé sa place dans le Concert des Nations. En 2013, nous avons organisé une élection présidentielle reconnue et acceptée par la communauté internationale. Et avant la fin de 2016, nous avons accueilli deux grands Sommets dont ceux de la COMESA et de la Francophonie. Au début de cette année 2017, nous allons accueillir la visite d’importantes personnalités étrangères. Le ministère des Affaires étrangères a ouvert la porte. C’est aux différents ministères d’agir», a déclaré hier la ministre Atallah Béatrice.

Nominations. Le chef de la diplomatie malgache a réitéré que son département agira désormais en tant qu’acteur de développement. Interrogée sur la nomination des ambassadeurs qui vont contribuer à relever ce défi, Atallah Béatrice de répondre : « Je pense que le président de la République ne va plus tarder à nommer ces ambassadeurs. » En tout cas, on a appris hier que le système de rotation est actuellement en marche pour le redéploiement du personnel diplomatique à l’étranger.

R.Eugène