Reboisement à Anjeva : Le HVM de réitérer la candidature de Hery Rajaonarimampianina en 2018

Des membres influents du parti HVM.

Le président national du HVM, Rivo Rakotovao de réitérer ce qui a été décidé, lors du congrès national de ce parti au mois de décembre à Fianarantsoa, de solliciter la candidature de Hery Rajaonarimampianina à la course présidentielle en 2018. Ces déclarations ont été faites, hier, à Anjeva, lors du reboisement effectué par les membres de ce parti. Selon toujours Rivo Rakotovao, l’une des plus grandes raisons de cette décision est de poursuivre les projets de développement du pays. Il a tenu d’ailleurs à rappeler que l’éthique et la mission du parti coïncide parfaitement avec ceux de l’actuel Président Hery Rajaonarimampianina. En ce qui concerne les bruits qui ont circulé comme quoi, il va se porter candidat en 2018, le président national du HVM a été clair là-dessus : « Nous ne faisons que rapporter le souhait de la population, ainsi, une voix s’est prononcée et c’est pour Rajaonarimampianina».

Vitrine. Pour en revenir au reboisement, le chef de Région Analamanga Rakotonanahary Ndranto a déclaré que ce « Faritra » va mettre en place une vitrine agricole avec notamment la plantation de types d’arbre « Acacia », à Ankazobe. 4 000 jeunes plants y seront ainsi plantés, à cette occasion. Cela va débuter à Ankazobe pour toucher les autres communes de la Région Analamanga, a fait savoir le chef de Région.

Recueillis par Dominique R.