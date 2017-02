3 000 logements sociaux : Début des travaux à partir du deuxième trimestre

La passation de services entre l’ancien directeur général de l’Agence Nationale du Logement et de l’Habitat (ANALOGH), Désiré Ranarison – devenu chef de la Région Alaotra Mangoro – et le nouveau Rafaralahy Rakotoarisoa – ancien DG des Infrastructures et des Projets Présidentiels au sein du Ministère auprès de la Présidence en charge des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement (M2PATE) – a été effectuée, hier, à Soanierana au siège de l’agence.

Logements sociaux. Aussitôt qu’il ait pris ses fonctions, le nouveau DG de l’agence se focalise d’ores et déjà sur les activités à entreprendre et les travaux qui attendent. « Le projet des 3 000 logements fait partie des projets présidentiels. Il demeure la priorité des priorités, donc, nous allons relever ce défi et faire tout notre possible pour qu’il soit réalisé en bonne et due forme », a déclaré Rafaralahy Rakotoarisoa. Toujours dans ce même angle d’idée, la question relative à leur attribution lui a également été posée. « Leur distribution sera discutée progressivement », a-t-il affirmé, avant de continuer que « jusqu’à maintenant, c’est la réalisation de ces 3 000 logements qui est urgente ».

Deuxième trimestre. Le programme du nouveau DG de cette agence sera, par voie de conséquence, chargée. « Pour l’heure, nous avons défini les constructions réparties à Antananarivo, à Antsirabe ainsi qu’à Toamasina et l’ANALOGH fait partie des principaux acteurs du projet », a-t-il soulevé. Notons que, selon toujours ses explications, le début des travaux commencerait à partir du deuxième trimestre de cette année et que ces 3 000 logements seront bâtis le plus tôt possible. Durant la cérémonie de passation de services, les employés au sein de l’agence nationale ont également avancé leurs recommandations. « Nous souhaitons que nous soyons intégrés dans la fonction publique et devenions des fonctionnaires », a lancé leur représentant.

Aina Bovel